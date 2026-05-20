Fordulat állhat be a világpolitikai sakkjátszmában

Fordulóponthoz érkezett az Egyesült Államok és Kína feszült viszonya Donald Trump és Hszi Csin-ping legutóbbi, stratégiai jelentőségű találkozója után. Peking hivatalos közlése szerint Kína készen áll egy hosszú távú, stabil katonai együttműködés kiépítésére Washingtonnal, amely alapjaiban határozhatja meg a globális biztonságot és a nemzetközi világrendet. Miközben a két szuperhatalmi rivális a kommunikációs csatornák megnyitásával igyekszik elkerülni a közvetlen katonai konfrontációt, a háttérben változatlanul zajlik a technológiai és gazdasági verseny. A tárgyalásokat Tajpej is feszült figyelemmel kíséri: Wellington Koo tajvani védelmi miniszter szerint az amerikai fegyverszállítások fenntartása kulcsfontosságú a térség erőegyensúlyának megőrzéséhez.