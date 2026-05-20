Abszolút filmszínház a színfalak mögött: Miért áll a parlamenti munka?
Közigazgatási káosz, elmaradt parlamenti ülések és Brüsszelnek címzett szimbolikus gesztusok jellemzik a frissen megválasztott Tisza-párti kormány első napjait. Miközben a parlament folyosói az ürességtől konganak és az új képviselők még csak ismerkednek a jogalkotási rendszerre
ABSZOLÚT FILMSZÍNHÁZ - A kormány nem készült fel a kormányzásra?
KEGYELMI ÜGY - Valótlan vádakat fogalmazott meg a Tisza Párt a választási kampányban
FEKETE LEVES - Megszűnt az ukrán agrártermékek behozatali tilalma, szigorodik a NŐK 40?
NE FÉLJETEK! - Példamutató Havasi Bertalan kiállása Magyar Péterrel szemben
Máthé Zsuzsa, aki arra emlékeztet, hogy úgy indult a kormányzás, hogy törvényalkotási dömping lesz, ehhez képest síri csönd volt egész héten a Parlamentben
Juhász Hajlanka, aki az új kormányon lát egy magabiztosságot, színházat, és kioktatást, és ezzel nagyon kontrasztos, hogy valódi munkát egyáltalán nem látni a parlamentben
Szűcs Gábor aki arra az ellentmondásra hívja fel a figyelmet, hogy Magyar Péter arról beszél, hogy szakmai alapokra helyezi a kormányzást, és közben elfelejtenek közigazgatási államtitkárokat kinevezni