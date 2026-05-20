Mióta a Tisza megkezdte a kormányzást, a parlamenti folyosók konganak az ürességtől

Magyar Péter a felbukkanása óta folyamatosan azt hangoztatja, hogy a Tisza Párt minél előbb újjáépíti Magyarországot, újabb és újabb javaslatokat fogalmaznak majd meg az Országgyűlésnek. Ehhez képest május közepén nemhogy javaslattétel, ülés sem volt - hívta fel rá a figyelmet Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője. A politikus emlékeztetett, hogy amikor 2010-ben a Fidesz-KDNP kezdett kormányozni, 17 javaslatot nyújtottak be a parlamentnek, Magyar Péterék viszont még egyet sem.

A KDNP alelnöke úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter így nem ad teret a Parlamentben a magyar embereket érintő, égetően fontos kérdések megvitatására, helyette csak a Facebook-oldalát építi. Juhász Hajnalka leszögezte, hogy lenne még mit tanulnia a Tisza Párt újdonsült politikusainak. Úgy tűnik, ezt a tanácsot a Tisza Párt képviselője, Bódis Kriszta meg is fogadta, ugyanis közösségi oldalán tette közzé, hogy munkatársaival most tanulják az úgynevezett PARLEX-et, azaz az Országgyűlés hivatalos rendszerét.