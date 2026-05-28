Donáth Anna európai parlamenti munkatársának vezetésével jött létre a kommunikációs államtitkárság

A témáról Ruff Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter nyilatkozott.
Ez a sajátságos beszélgetés zajlott le a miniszter és riporterünk között:
"- Lesz egy kommunikációs államtitkárság. Ez miről szól pontosan, mik lesznek a feladatai?
- Hát, szerintem, ami a nevében van! Köszönöm szépen, nagyon kedves!
- Mert sokan úgy tartják, hogy egyfajta propaganda minisztérium...
- Egyáltalán nem! Az az önök minisztériuma volt korábban!
- Nekem nem volt minisztériumom Ruff úr!
- Az önök főnöke...
- Mármint a Hír Tv-nek a főnöksége?
- Szerintem érti!
- Mire gondol?
- Szerintem érti mire gondolok!
- De lesz valami különleges...
- Semmilyen különleges nem lesz. Visszatérünk a teljes normalitáshoz. Ahhoz, hogy a kormányzat azt mondja el, ami az igazság. Tájékoztatja az embereket."