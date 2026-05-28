Donáth Anna európai parlamenti munkatársának vezetésével jött létre a kommunikációs államtitkárság

Ez a sajátságos beszélgetés zajlott le a miniszter és riporterünk között:

"- Lesz egy kommunikációs államtitkárság. Ez miről szól pontosan, mik lesznek a feladatai?

- Hát, szerintem, ami a nevében van! Köszönöm szépen, nagyon kedves!

- Mert sokan úgy tartják, hogy egyfajta propaganda minisztérium...

- Egyáltalán nem! Az az önök minisztériuma volt korábban!

- Nekem nem volt minisztériumom Ruff úr!

- Az önök főnöke...

- Mármint a Hír Tv-nek a főnöksége?

- Szerintem érti!

- Mire gondol?

- Szerintem érti mire gondolok!

- De lesz valami különleges...

- Semmilyen különleges nem lesz. Visszatérünk a teljes normalitáshoz. Ahhoz, hogy a kormányzat azt mondja el, ami az igazság. Tájékoztatja az embereket."