Karácsony Gergely és Magyar Péter is szombaton tartja meg rendezvényét

Karácsony Gergely és Magyar Péter összekaptak a tervezett örömbulikon. Miután a leendő miniszterelnök kérdőre vonta a főpolgármestert, Karácsony Gergely beadta a derekát, és új időpontot tűzött ki.

A leendő közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid is reagált arra, hogy Karácsony Gergely bulit szervezett az új kormány sikerének megünneplésére, de annak időpontja nem tetszett Magyar Péternek. A leköszönő kulturális és innovációs miniszter, Hankó Balázs pedig azt mondta, látszik hogy versengés van Magyar Péter és Karácsony Gergely között.

Magyar Péter zokon vette a főpolgármester kezdeményezését, és egy kommentben kikérte magának, hogy a Tisza Párt programjára rászervezték a fővárosi koncertet. A leendő miniszterelnök ironikusan azt is megkérdezte, hogy a csődben lévő főváros fog fizetni a buliért, vagy maga Karácsony Gergely? Végül a főpolgármester közölte, hogy "sok szerelmet bír el a Rakpart". Karácsony Gergely végül feladta a pénteki koncertjét, hogy helyette azt szombaton tartják meg. Magyar Pétert ezután már a főváros anyagi helyzete sem zavarta, helyette Karácsony Gergely kompromisszumkészségét dicsérte.

Az új miniszterelnök május 9-én teszi le esküjét, amit éjszakába nyúlóan kíván megünnepelni, és amelyhez immár Karácsony Gergely főpolgármester is csatlakozott az általa szervezett koncerttel.