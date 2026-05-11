„A liberális nyelvezet szerint ez megszorítást jelent” – Németh Balázs Kapitány István meghallgatásáról

Kapitány István valótlan állításokkal készíti fel a lakosságot a megszorításokra - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője. Németh Balázs rámutatott: a tényekkel ellentétben a gazdaság stagnálásáról és az energiaszegénységről beszélt a leendő tárca-vezető.
Ehhez képest a helyzet az, hogy a több mint tíz éve érvényben lévő rezsicsökkentésnek köszönhetően az energiaszegénységgel kapcsolatos mutatók uniós szinten a legalacsonyabbak hazánkban. Németh Balázs elmondta: Kapitány István arról is beszélt, hogy nehéz időszak jön. Tudjuk, hogy a liberális nyelvezet szerint ez mit jelent:
azt, hogy jönnek a megszorítások
- tette hozzá a Fideszes politikus.