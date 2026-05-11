Meghallgatták Kapitány Istvánt, a Tisza Párt gazdasági miniszterjelöltjét

Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszterjelölt, Tisza Párt: "Egy gazdaság akkor működik jól, egyébként egy üzlet is, hogyha minél kevesebb a beavatkozás. Tehát hogyha amennyire lehet, amennyire lehet a piaci folyamatokat hagyjuk, hogy megoldják azt, hogy milyen árszínvonal van, milyen a fogyasztás színvonala, milyen a beruházás. Általában amikor szükség van, és van olyan időszak és majd beszélünk róla, amikor szükség van állami beavatkozásra, ez teljesen természetes, akkor azt végre kell hajtani hatékonyan, de ezeket a tevékenységeket nem lehet folyamatosan nyilvánvalóan fenntartani egy gazdaságban, hiszen akkor ők, ezek a gazdasági beavatkozások veszik át a piac szerepét."