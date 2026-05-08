Orbán Viktor szerint a vitatott döntések mellett is ki kell állni és meg kell harcolni

Orbán Viktor: "Én vesztettem már annyi választást, rólam már annyiszor mondták, hogy összeomlottam. Engem annyiszor eltemettek, hogyha csak egyszer is igaz lett volna, akkor nem ülnék itt! Tehát meg én azt is tudom, hogy a 16 év, ami a szuverén, önálló Magyarországról szólt, az egy olyan eszme, amibe itt több millió ember szerelmes. Én is. Ez egy közös szenvedély, ez nem múlt el. Csak szenvedtünk egy vereséget, azt meg kell érteni, hogy miért. Miért nem kaptuk meg a támogatást, amit kellett volna. Csak ebből nem az következik, hogy elnézést kérünk, amit itt maga is mond, hogy bemegyünk, és akkor lóg fülünk-farkunk, és akkor össze-vissza beszélünk. Hanem ki kell állni a dolgok mellett, az eszmék mellett, az álmaink mellett, a teljesítményünk mellett, a döntéseink mellett. Még a vitatott döntések mellett is ki kell állni, bele kell állni, és meg kell harcolni."