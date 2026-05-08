Tudta, hogy a gombócoknak is van ünnepnapja?

Május 8-a a magyar fagylalt hivatalos ünnepe, amikor országszerte számos cukrászdában fél áron hűsíthetjük magunkat. Miközben a legtöbben még mindig a klasszikus csoki-vanília-citrom hármasra esküsznek, a kínálatban ma már az olyan különlegességek is megjelennek, mint a tormás káposzta vagy a C-vitaminnal dúsított hibiszkusz.
Az ókori Kínából indult, majd Szicíliában tökéletesített édesség mára Magyarországon is hatalmas kultúrával büszkélkedhet, a mai nap pedig tökéletes alkalom arra, hogy a régi kedvencek mellett az idei év slágerét, a Dubaj csoki-fagyit is megkóstoljuk.