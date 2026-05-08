Trump megszólalt: Ezt érte el Putyinnál és Zelenszkijnél

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken.
Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Trump közlése szerint a tűzszünet hétfőig tart.
Reméljük, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének
- írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán.
Az amerikai elnök internetes bejegyzésében egyben elismerését fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek azért, mert megállapodtak a fegyvernyugvásról.
Hozzátette, hogy az egyeztetések folytatódnak annak érdekében, hogy sikerüljön lezárni a - szavai szerint - második világháború óta legkomolyabb fegyveres konfliktust, és hozzátette "ehhez minden nappal közelebb kerülünk".
Donald Trump már a múlt héten jelezte, amikor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, hogy az orosz elnököt a harcok rövid ideig tartó felfüggesztésére kérte. A héten az orosz kormányzat is bejelentett egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-i moszkvai világháborús megemlékezésekkel kapcsolatosan.