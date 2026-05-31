Nemzetközi botrány: az olasz katolikus sajtó is beszámolt a nagyváradi esetről

Bejárta az olasz katolikus sajtót a nagyváradi premontrei apát drámai segélykiáltása. Kiemelték, hogy még a román kommunista rezsim sem merészkedett odáig, mint Nagyvárad jelenlegi vezetése, amely szerdán egy falat áttörve foglalta el az apátság sekrestyéjét.

Az olasz katolikus közösség kiemelt figyelemmel követ minden olyan esetet, ahol sérülnek a keresztények jogai, a vallásszabadság. Felháborodással szemlélik, hogy az Európai Unió tagországában megtörténhet, hogy az állam kisajátítja az egyház tulajdonát és erőszakkal kilakoltat egy katolikus papot.

Az Európai Unióban szisztematikusan érik súlyos jogsértések a keresztényeket. Eddig a nyugati országokban volt jellemző a keresztény-e ellenes hangulat, mára már azonban a keleti, hagyományosan keresztény országokban is egyre gyakrabban fordulnak elő a katolikusokkal szembeni súlyos jogsértések. Az olasz sajtó is rávilágított arra, hogy fokozódik a katolikusokkal szembeni ellenszenv Romániában. A magyar közösségek kétszeres kisebbségben vannak: magyarként és római katolikusként egyaránt.