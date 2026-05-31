Erős szavak a Hősök Napján: a biztonságért ma is tenni kell

A Hősök Napja nem csupán a múltról szól, hanem figyelmeztetés a jelen számára -fogalmazott a Tisza-kormány honvédelmi minisztere a vasárnapi megemlékezésen. Ruszin-Szendi Romulusz hangsúlyozta, hogy a biztonság ma sem magától értetődő, és egy nemzet addig marad erős, amíg vannak emberek, akik készek felelősséget vállalni érte. A tárcavezető elmondta: ma rájuk emlékezünk, katonákra, szabadságharcosokra, államférfiakra és legfőképp a névtelen hősökre.