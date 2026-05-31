Politikai üggyé vált a nagyváradi rendház körüli konfliktus

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is reagált a nagyváradi templom botrányra. A tanács elnöksége nemzetközi fellépést sürgetett, miután a nagyváradi polgármesteri hivatal végrehajtói szerdán áttörték a premontrei rendház falát. Az ügy mára jóval túlnőtt egy helyi ingatlanvitán. Politikai állásfoglalások, feszült hangulatú nagyváradi tanácsülés és egyre romló román–magyar viszony jellemezte az elmúlt napokat. A részletekről Hermann Endre tudósított Székelyudvarhelyről.