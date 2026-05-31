Feljelentést tett az apát a nagyváradi rendházba történt betörés miatt

Feljelentést tett a nagyváradi premontrei apátság vezetője az apátságba való betörés miatt. Fejes Rudolf Anzelm híradónknak elmondta: a hatóságok olyan helyen törték át a falat, ahol akár meg is ölhettek volna valakit, egyébként továbbra is veszélyes a terület. Az apát hozzátette: jelenleg a közösség segít nekik, még a virágokra is a hívek hoznak vizet. Szerdán kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelm apátot, a nagyváradi premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből. A falat is áttörték, majd a helyiségek kiürítésére szólították fel az atyát.