Egyre nagyobb az ellentét az iskolai vallási gyakorlatok körül Olaszországban

Egyre több kihívással néznek szembe a keresztények Olaszországban. A katolikus kisgyerekeket rendszeresen viszik mecsetbe osztálykirándulásra, miközben az iskolák falairól lekerülnek a keresztek. A meg nem született csecsemőkért szóló harangot pedig megpróbálták elhallgattatni.

Rendszeressé váltak Olaszországban az olyan osztálykirándulások, ahol a különböző mecseteket mutatják be a tanulóknak. Legutóbb egy palermói osztályt vittek el egy mecsetbe, ahol Mekka felé fordulva imádkoztak és a lányoknak kendőt kellett kötniük a fejükre. Az ország több egyetemén iszlám imaszobát is berendeztek azoknak, akik napközben Allahhoz imádkoznának.

A baloldal kevésbé rugalmas, amikor a keresztény eszmék közvetítéséről van szó. Sanremo püspöke ugyanis felállította a "Meg nem született gyermekek harangját", amelyet minden este 8 órakor készült megkongatni. A kezdeményezés azonban rendkívül heves kritikát kapott, mivel a baloldali sajtó szerint ezzel az abortuszhoz való jog sérül.

A katolikus Olaszországban mindeközben egyre több iskola faláról szedik le a kereszteket és egyre többször merül fel a kérdés, hogy karácsonykor kell-e Betlehemet állítani. Ráadásul több helyen téli ünnepnek nevezték el a Karácsonyt, hogy ne sértsék az Itáliában élő muszlimokat.