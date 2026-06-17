A Legfőbb Ügyészség szerint a pénzmosás egyszerű gyanúja fennállt, a NAV kijelölése pedig jogszerű volt

Fazekas Géza: "Ebben az eljárásban jelen pillanatban még nincs gyanúsított. Az ügyben nagy erőkkel folyik a nyomozás. Ehhez kapcsolódóan a legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezetet érint. Hozzáteszem még, hogy a nyomozás nem nyilvános része a büntető eljárásnak. Az üggyel kapcsolatban eddig is számos verzió és találgatás jelent meg, amely nem feltétlenül segíti a tisztánlátást és esetlegesen nehezítheti a felderítést. Éppen ezért az ügyészség elkötelezett a nyilvánosság tájékoztatása mellett is. Tehát amint eredmény lesz ebben az ügyben azonnal a nyilvánosság elé fogunk állni."