Átfogó alkotmányozási programot indít a Tisza-kormány szeptembertől

A Fidesz és az olasz maffia között párhuzamot vonva jelentette be a miniszterelnök, hogy egy új programot indít a kormány. Ennek részeként állítják majd fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt is, amihez 47 jogszabály módosításához lesz majd szükség. De a Tisztítótűz művelet része lesz az Alaptörvény-módosítás is, ugyanis ezzel az eszközzel távolítaná el pozíciójából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A miniszterelnök arra is kitért: amennyiben Sulyok Tamás nem írja alá majd a saját felmentését, akkor megfosztási eljárást indítanak ellene.

A köztársasági elnöki hivatal bár nem kommentálta az elmozdításról szóló alkotmánymódosítási javaslatot, Sulyok Tamás felhívta a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására, valamint óva intett a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől. Az államfő elmozdítását az Amnesty International jogvédő szervezet is aggályosnak tartja. Állásfoglalásuk szerint a Tisza Párt Alaptörvény-módosítása figyelmen kívül hagyja, hogy Sulyok Tamásnak is joga van a tisztességes eljáráshoz és arra is felhívták a figyelmet, hogy a Tisza-kormány a megszokott 8 nap helyett csak 5-öt adott a társadalmi egyeztetésre.

De nem csak Sulyok Tamás, hanem más közjogi méltóságok mandátuma is megszűnik majd az Alaptörvény módosításával. Ezt követően pedig arra is kitért Magyar Péter, hogy a jövőben a Kúria és az Országos Bírói Hivatal elnökének megválasztási szabályai is változnak majd.

Kiszelly Zoltán, a Századvég elemzési igazgatója is megszólalt a témában:

Mennyire átgondolt a miniszterelnök tegnap bejelentett elképzelése és mennyire veheti figyelembe a társadalmi egyeztetés eredményét? Néhány napja még arról beszélt Magyar Péter, hogy szeptemberben állhat csak fel a Vagyonvisszaszerzési Hivatal, most ennek időpontját előre hozta? Mi indokolhatja ezt a nagyfokú sietséget? Nemzetközi példa van hasonló szervezetre?

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász is nyilatkozott Híradónknak: