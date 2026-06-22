Magyar Péter: Elindítjuk a Tisztítótűz műveletet

Magyar Péter emlékeztetett, hogy társadalmi egyeztetésre bocsájtották az Alaptörvény-módosítást, amit 5 napig lehet véleményezni a kormány honlapján. Felidézte azt is, hogy ma beszélt az olasz maffia és a magyar gazdasági-politikai maffia közötti párhuzamairól, és hosszasan bizonygatta ismét a hasonlóságokat, hogy alátámassza a jogszabálycsomagja szükségességét. Leszögezte, hogy ha Sulyok Tamás nem írja alá saját felmentését, akkor az Alaptörvény szerint szembemegy a magyar jogszabályokkal és okkal megindítható ellene jogfosztási eljárás.

Kitért a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra is, amelyről elmondta, hogy az Országgyűlés hozza létre, szintén az Országgyűlésnek tartozik beszámolóval, illetve pályázatot írnak ki az elnökre és a 4 elnökhelyettesre. A meglévő ügyészséget, rendőrséget, NAV-ot, rendvédelmi állományt tudja segítségül hívni.

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