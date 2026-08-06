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Sikerül Magyar Péternek egy eléggé sértett államfőjelöltet találnia?

Vészesen fogy a kormány ideje: kedden eldőlhet, ki lesz a köztársasági elnökünk. De sokak szerint Magyar Péter még mindig castingol: erre utal az is, hogy csak szombaton mondanak nevet. Aztán jön a mindent elsöprő társadalmi egyeztetés, és kedden a szavazás.

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ÁLLAMFŐ KERESTETIK – Sikerül Magyar Péternek egy eléggé sértett jelöltet találnia?

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Vendégek:
Dezse-Zelenka Dóra, aki úgy véli, hogy a Tisza Pártnál a társadalmi egyeztetés azt jelenti, hogy figyelni kell Magyar Péter Facebook-oldalát, és ahhoz kell igazodni.
Szikra Levente, aki szerint Magyar Péter legnagyobb problémája az, hogy a kormányzást nem lehet egyedül csinálni.
Abkarovits Joca, akinek néha olyan érzése van, mintha Charlie Chaplin Diktátor című filmjének modern változatában élne.

Műsorvezető: Velkovics Vilmos

 

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