Sikerül Magyar Péternek egy eléggé sértett államfőjelöltet találnia?

ÁLLAMFŐ KERESTETIK – Sikerül Magyar Péternek egy eléggé sértett jelöltet találnia?

VÁLSÁGHELYZET - Alkalmatlan a kríziskezelésre a Nemzeti Facebook-kormányzás Rendszere

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Dezse-Zelenka Dóra, aki úgy véli, hogy a Tisza Pártnál a társadalmi egyeztetés azt jelenti, hogy figyelni kell Magyar Péter Facebook-oldalát, és ahhoz kell igazodni.

Szikra Levente, aki szerint Magyar Péter legnagyobb problémája az, hogy a kormányzást nem lehet egyedül csinálni.

Abkarovits Joca, akinek néha olyan érzése van, mintha Charlie Chaplin Diktátor című filmjének modern változatában élne.

Műsorvezető: Velkovics Vilmos