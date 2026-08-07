Újabb figyelmeztető jelek a Nápoly melletti szupervulkánnál

Továbbra is félelemben tartja Nápoly környékét a Flegrei – mezők aktív vulkánja. A múlt heti földrengéssorozat miatt sürgősségi intézkedéseket és jelentős támogatásokat jelentett be az olasz kormány. Több százezren élnek a területen, akik léte veszélybe kerülhet egy esetleges vulkán kitöréssel.

A mérések szerint egyetlen hét alatt, július 27. és augusztus 2. között összesen 456 földrengést regisztráltak. A sorozat leghevesebb eseménye az egy hete Pozzuoli és Quarto között történt, 4,7-es erősségű földrengés volt, amely a modern műszeres mérések kezdete óta a legerősebb rengésnek számít a térségben.