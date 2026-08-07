Ceuta a teljesítőképessége határán: újabb migrációs hullámtól tartanak

Több tízezer migráns érkezett az elmúlt napokban a marokkói határnál fekvő Ceutába, amely mára humanitárius válsággal küzd. Bár a hatóságok szerint a többség visszatért Marokkóba, több ezer ember, köztük több mint ezer kísérő nélküli kiskorú, továbbra is a városban maradt, miközben a befogadóközpontok és a helyi ellátórendszer túlterhelődött.

A válság már uniós szintű ügy lett, a spanyol hatóságok pedig egy állítólagos szexuális bántalmazás áldozatává vált kiskorú lány ügyével foglalkoznak. A helyi vezetés szerint augusztus közepén egy még intenzívebb hullám érkezhet az országba.