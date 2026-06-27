Imádságos felvonulást tart a CitizenGO a fővárosban

.Miközben a Budapest Pride résztvevői a délutáni órákban az egyenlő jogokért, az azonos neműek házasságáért és az örökbefogadás lehetőségéért vonultak az Astoriáig, 17 órakor a Szent István Bazilikától elindult a CitizenGO „Szülők menete” nevű imádságos ellentüntetése is. A Bajcsy-Zsilinszky úton a Kossuth tér felé haladó keresztény-konzervatív menet szervezői szerint a rendezvénnyel a hagyományos értékek és a szülői jogok védelmére, valamint a genderideológiával szembeni határozott ellenvéleményükre kívánják felhívni a figyelmet.