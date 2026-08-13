Radics Béla: Nem sok szerencsét kéne nekik kívánni, hanem segítséget kéne nyújtani

Radics Béla: "Személyesen üzenném miniszterelnök úrnak is, hogy javasolja Orbán Anitának, a külügyminiszternek, hogy használja ő is a honvédségi járműveket nyugodtan. Ugyanis a 11 magyar külföldön ragadt honfitársunknak kell a segítség, és nem sok szerencsét kéne nekik kívánni, hanem segítséget nyújtani, ahogy azt korábban Szijjártó Péter a Dubajból kimenekített ezer embernél is megtette."