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Radics Béla: Nem sok szerencsét kéne nekik kívánni, hanem segítséget kéne nyújtani

A Fidesz országgyűlési képviselője a katasztrófa sújtotta Szicíliában rekedt magyarok kapcsán mondott véleményt a külügyminisztériumról.

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  • Forrás: HírTV
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Radics Béla: "Személyesen üzenném miniszterelnök úrnak is, hogy javasolja Orbán Anitának, a külügyminiszternek, hogy használja ő is a honvédségi járműveket nyugodtan. Ugyanis a 11 magyar külföldön ragadt honfitársunknak kell a segítség, és nem sok szerencsét kéne nekik kívánni, hanem segítséget nyújtani, ahogy azt korábban Szijjártó Péter a Dubajból kimenekített ezer embernél is megtette."

 

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