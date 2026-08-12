Jogi úton támadja meg az OPUS TITÁSZ a Magyar fejlesztési Bank kizáró döntését

Kizárta az OPUS TITÁSZ Zrt-t a az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Alap 500 milliárd forintot meghaladó hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból a Magyar Fejlesztési Bank. A döntést a gazdasági és energetikai miniszter azzal indokolta, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég nem felelt meg az átláthatósági követelményeknek.

Visszautasítják a pályázati kizárást, és jogi úton védik meg igazukat – reagált a történtekre az OPUS TITÁSZ Zrt. A társaság az RRF forrásokból való kizárást szakmailag és jogilag megalapozatlannak tartja, annak indoklását határozottan visszautasítja. Rámutattak: az MFB augusztus 6-án megküldött értesítése szerint az OPUS TITÁSZ Zrt. megfelelt a követelményeknek, ezt a döntést utólag változtatta meg az MFB.

Egyértelmű, hogy politikai okokból zárták ki az OPUS TITÁSZ-t a pályázatokból - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője. Hortay Olivér elmondta: így nem maradt magyar vállalat a pályázók között, már csak német cégek juthatnak hozzá az összeghez. A képviselő leszögezte: a kormánynak a német gazdaság helyett a magyar ipart kellene előnyben részesítenie.