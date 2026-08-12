Társadalmi egyeztetés nélkül döntöttek a köztársasági elnökről? A Tisza képviselője ismerte be

Nem történt társadalmi egyeztetés az új köztársasági elnök személyét illetően. - ismerte be a Tisza Párt országgyűlési képviselője. Magyar Péter korábban több alkalommal is hangoztatta, az ilyen döntések előtt ki fogják kérni az az emberek véleményét, Radnai Márk azonban úgy fogalmazott: ami most történt az nem fedi le a társadalmi egyeztetés fogalmát. A képviselő azt is elmondta: Ha Baka András jól végzi feladatát, nem csak átmenetileg fogja betölteni az államfői pozíciót.

Baka András államfővé választása ellentétes a jogállamisági standardokkal, alaptörvénysértő és illegitim - erre már a Fidesz frakcióvezetője hívta fel a figyelmet. Bóka János szerint a Kádár rendszert idézi a jelenlegi helyzet. Hozzátette: Az ellenzéki párt feladata most az, hogy a lehetséges eszközökkel orvosolja a helyzetet.

Az új köztársasági elnököt a kommentelők sem kímélték. A kormány közösségi oldalán megjelent hozzászólók többek között úgy fogalmaznak:



"A döntés Magyarország szégyene"



"Ez kb. olyan választás volt mint ami Észak-Koreában szokott lenni."



De olyan is akad, aki "Magyar Péter bábja"-ként említi az új államfőt.