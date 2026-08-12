Kolumbiában folytatódik a túlélők utáni kutatás a pusztító földrengés után

Fáradhatatlanul kutatnak a mentőegységek, túlélőket keresnek romok között. Hétfőn egy 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbiát, amely több városban súlyos pusztítást végzett. A katasztrófában már több mint 250-en vesztették életüket, a sérültek száma magas és folyamatosan nő. A mentésben részt vevők azt kérik a lakosságtól, hogy maradjanak csendben, hogy így nagyobb esélyük legyen meghallani a romok közé szorultak segélykiáltásait.

A kolumbiai földrengés hatása nagyobb a vártnál. Az Egyesült Nemzetek Szervezete folyamatosan frissíti a károkról és az áldozatokról szóló adatokat. A mentés mellett most az otthon nélkül maradtak ellátása is sürgető feladat, az országba folyamatosan érkeznek a nemzetközi segélycsomagok. Ursula von der Leyen is bejelentette az Európai Unió támogatását, azt ígérte: 2 millió eurót adnak a leginkább sújtott közösségeknek.