Láncreakció - Felszólították a német kancellárt a nyílt háború elkerülésére

A Láncreakció mai vendégei: Haraszti Gyula a Magyar Nemzet újságírója, Vukics Ferenc katonai szakértő és Stier Gábor, a Moszkvatér.com főszerkesztője.
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Megvétózza a lengyel köztársasági elnök az LMBTQ házasságok engedélyezésére vonatkozó parlamenti döntést. A Donald Tusk vezette lengyel kormány törvényjavaslata lehetővé teszi az azonos nemű párok számára, hogy közjegyző előtt aláírt szerződést kössenek, amely számos olyan jogot biztosít számukra, amelyek jelenleg csak a házaspároknak járnak.
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