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Láncreakció - Felszólították a német kancellárt a nyílt háború elkerülésére

A Láncreakció mai vendégei: Haraszti Gyula a Magyar Nemzet újságírója, Vukics Ferenc katonai szakértő és Stier Gábor, a Moszkvatér.com főszerkesztője.

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A tartalom: 

  • A drónháború Szilíciumvölgyének nevezte Ukrajnát az amerikai védelmi miniszter.
  • Kanada is megkezdi az ukrán drónok gyártását
  • Felszólították a német kancellárt: Akadályozza meg a nyílt háborút Oroszországgal 

Megvétózza a lengyel köztársasági elnök az LMBTQ házasságok engedélyezésére vonatkozó parlamenti döntést. A Donald Tusk vezette lengyel kormány törvényjavaslata lehetővé teszi az azonos nemű párok számára, hogy közjegyző előtt aláírt szerződést kössenek, amely számos olyan jogot biztosít számukra, amelyek jelenleg csak a házaspároknak járnak. 

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