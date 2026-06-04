Láncreakció - Felszólították a német kancellárt a nyílt háború elkerülésére

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A drónháború Szilíciumvölgyének nevezte Ukrajnát az amerikai védelmi miniszter.

Kanada is megkezdi az ukrán drónok gyártását

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Megvétózza a lengyel köztársasági elnök az LMBTQ házasságok engedélyezésére vonatkozó parlamenti döntést. A Donald Tusk vezette lengyel kormány törvényjavaslata lehetővé teszi az azonos nemű párok számára, hogy közjegyző előtt aláírt szerződést kössenek, amely számos olyan jogot biztosít számukra, amelyek jelenleg csak a házaspároknak járnak.

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