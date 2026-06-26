Magyar Márton nem tisztázta magát a botrányában, helyette sértegetett

Továbbra sem akar nyilatkozni Magyar Márton, a tiszás lefizetési botrány főszereplője. Magyar Péter öccse azt azonban nem tagadta, hogy pénzt adott Bangó Sándornak.

Április végén beszélt arról Bangó Sándor a Magyar Márton alapította Kontroll csatornán, hogy tudja, melyik jobboldali politikus követett el szexuális visszaéléseket a Szőlő utcai javítóintézetben. Az intézet egyik korábbi nevelője viszont arról számolt be, hogy Magyar Péter öccse pénzt adhatott Bangó Sándornak. Kiss Márió egy telefonbeszélgetést is bemutatott, ami alátámasztja az állítását.

Füssy Angéla, a fiú mentora is megerősítette, hogy lefizették Bangó Sándort. Az újságíró a Magyar Jelen Youtube-csatornáján arról beszélt, hogy a fiút nyomásgyakorlással vették rá arra, hogy mondja el azt, hogy ki is valójában Zsolti bácsi. Füssy Angélát beszélgetése után az ongai Tisza-szigetek Facebook csoportban kezdték el fenyegetni és zaklatni. Molnár Zsolt, egy tiszás aktivista azt követelte tőle, hogy kérjen bocsánatot Magyar Mártontól. Az újságíró elmondása szerint azt válaszolta neki: Magyar Márton nem fog örülni, ha oda jutnak, hogy bizonyítania kell az állításai igazságát. Füssy Angéla elmondta, hogy egyébként a történtek után Magyar Márton felhívta és azt állította: nem ő forszírozta a bocsánatkérést és semmi köze nem volt Molnár Zsolt nyomulásához. Sőt, a férfi állítólag őt magát is zaklatta régebben.