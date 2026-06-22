Magyar Péter Alaptörvény-módosítással távolítaná el pozíciójából a köztársasági elnököt

A kormányfő azzal vádolta meg Sulyok Tamást, hogy direkten beavatkozott a demokratikus folyamatokba. Magyar Péter elmondta, hogy szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat.

A témában Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász nyilatkozott: