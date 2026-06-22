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Magyar Péter Alaptörvény-módosítással távolítaná el pozíciójából a köztársasági elnököt

A miniszterelnök személyeskedő felszólalásában hangsúlyozta, hogy a jogszabály hatályba lépését követő napon Sulyok Tamás megbízatása megszűnik.

  • Híradó
  • 14 órája
  • Frissítve: 13 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Civic Lens
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A kormányfő azzal vádolta meg Sulyok Tamást, hogy direkten beavatkozott a demokratikus folyamatokba. Magyar Péter elmondta, hogy szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat. 

A témában Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász nyilatkozott:

  1. Magyar Péter arról beszélt a Parlamentben, hogy bármi történik, leváltják a köztársasági elnököt. A Fidesz szerint ez már a legsötétebb történelmet idézi. Mennyire számít ez bevett gyakorlatnak?
  2. A Kúria elnökének megválasztási szabályai is változnak: eddig az Országgyűlés választotta az államfő javaslatára, a jövőben viszont a bírók maguk közül jelölhetnek Kúria- és OBH-elnököt. Így biztosítható a függetlenségük vagy fennáll a veszély, hogy politikailag irányított lesz a testület? 

 

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