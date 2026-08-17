A közösségi médiában terjedő felhívások után újabb migránscsoport készült a határátlépésre

A tüntetők azt követelték, hogy ne küldjék vissza őket Marokkóba, hanem biztosítsanak számukra menedékjogi eljárást és lehetőséget a munkavállalásra. Két héttel ezelőtt 78 ezer marokkói migráns illegálisan érkezett a spanyol enklávéba. A tömeges határátkelés után becslések szerint még 5-8 ezer migráns tartózkodik Ceutában. A bevándorlók többsége nehéz körülmények között, a tengerparton vagy a város szélén várakozik. Az illegálisan spanyol területen tartózkodó marokkóiak közül sokan jelenleg tákolt kunyhókban élnek a ceutai tengerparton.

Egyikük szerint a szigorú határvédelem miatt újabb tömeges átkelésre már nincs lehetőség, míg mások az élelem és a víz hiányára panaszkodnak. Ennek ellenére újabb migránscsoport próbált bejutni Marokkóból Ceutába, miután a közösségi médiában tömeges határátlépésre buzdító felhívások terjedtek. A hatóságok szigorították a határ ellenőrzését, a marokkói határ mentén azonban továbbra is migránsok várakoznak, és próbálnak eljutni a spanyol fennhatóságú Ceutába, többen hónapok óta a hegyekben élnek. A marokkói rendőrség szombaton legalább 111 embert tartóztatott fel, akik megpróbáltak bejutni a spanyol enklávéba.