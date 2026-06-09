Miért érinti az Afrikáért Alapítványt az ebolajárvány híre?

Az Afrikáért Alapítvány immár 24 éve dolgozik afrikai közösségek támogatásán, elsősorban a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a Kongói Köztársaságban. Az alapítvány oktatási, egészségügyi és közösségfejlesztési programokat működtet, azzal a céllal, hogy hosszú távú, fenntartható megoldásokkal javítson a helyi emberek életminőségén. Több intézményt is működtetünk a Kongói Demokratikus Köztársaságban: a College Othniel Általános- és Középiskolát, a La Providence Árvaházat, valamint a Bethesda Plus Klinikát. Továbbá egy új iskola építésén is dolgozunk az ország keleti részén, Bakwa Mulumba faluban.