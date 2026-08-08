Madrid ultimátumot adott Rómának a határellenőrzések miatt

Vasárnapig adott határidőt Olaszországnak a spanyol kormány, hogy vonja vissza a spanyol utazókkal szemben bevezetett határellenőrzéseket, különben Madrid „arányos intézkedéseket” helyez kilátásba. Az olasz intézkedés a Ceutában kialakult migrációs válságra hivatkozik, miközben Spanyolország szerint Róma döntése indokolatlan és sérti a schengeni szabályok szellemét. Madrid úgy véli a bevándorlók többsége már visszatért Marokkóba, ezért a határellenőrzések fenntartása politikai, nem pedig biztonsági döntés.