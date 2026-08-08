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Nagy bejelentés jöhet a Tiszától: kiválasztják a köztársasági elnök-jelöltet

Magyar Péter arról beszélt, hogy három nevet fog ajánlani a Tisza elnöksége a frakció tagjainak.

  • Hírek
  • 5 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Ma tartja a parlamentben frakcióülését a Tisza párt, ahol többek között a köztársasági elnök-jelöltjükről is döntenek -§erről a párt egyik országgyűlési képviselője, Gyömbér Dávid posztolt közösségi oldalán. 

Korábban Magyar Péter beszélt arról, hogy három nevet fog ajánlani a Tisza elnöksége a frakció tagjainak, és majd közülük választanak a képviselők. A miniszterelnök kifejtette: olyan embert keresnek, aki az elmúlt évtizedekben nem töltött be semmiféle pártpolitikai tisztséget, és az emberek többségének támogatását fogja élvezni.

 

 

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