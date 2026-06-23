Több döntés is született az Országgyűlésben kedden

A parlamenti vizsgálóbizottságok szigorításáról is szavazott kedden délelőtt a parlament. A döntés értelmében aki akadályozza bármelyik parlamenti bizottság munkáját, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntethető, valamint pénzbírságot is bevezetnek azokkal szemben, akik önhibájukból nem jelennek meg a vizsgálóbizottság előtt.

Emellett a parlament elfogadta a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is, valamint az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

A Parlamentből Némethi Botond kollégánk foglalta össze a részleteket.