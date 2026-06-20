Panyi Miklós: Hallgatnak a magukat független sajtónak nevezett médiumok

Panyi Miklós: ,,Nem akarnak ennek publicitást adni. Ez azt is mutatja, hogy nagyon erősen működik az a típusú új sajtóműködés, amit itt Magyar Péter elindított, égtek a vonalak kedden-szerdán a minisztériumokból, hogy a kormányszóvivő asszonyok és az új kommunikációs államtitkár is, hogy egy totális kontrollt tegyenek a balliberális médiumoknak, akiknek megtiltották, hogy erről beszámoljanak. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy felhívjuk erre a figyelmet és nagyon sok tartalommal és akcióval készülünk a következő időszakra, úgyhogy előbb-utóbb kénytelenek lesznek majd erről tudósítani."