Apátia helyett tettrekészség

A stúdióban Szentesi Zöldi László kifejtette, hogy a sokkolt, apátiából ébredező kormánypárti oldalnak nem a kampányhibák utólagos javítgatására, hanem a teljes politikai és szövetségi stratégia újragondolására, valamint ősztől új arcok felmutatására van szüksége. Szerinte a Fidesz 16 év után elveszítette a napirend-diktáló szerepét egy olyan heterogén protestmozgalommal szemben, amely mögött külföldi politikai-gazdasági erők és oligarchák állnak. A publicista úgy véli, hogy Magyar Péter centrista, Macron- és Tusk-féle modelleket másoló politikája csupán egy gyorsan kipukkadó divathullám, a Fidesznek ugyanakkor sürgősen meg kell találnia a hangot a fiatal generációkkal, akiket a korábbi üzenetekkel nem tudott elérni.