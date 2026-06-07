Rétvári Bence: Több tiszteletet, kevesebb gyűlöletet

Ezért kell megszólalni minden esetben, amikor valaki úgy gondolja, a nemzeti oldal politikusaival mindent meg lehet tenni. Szerinte a Tisza Párt választási győzelme óta Magyarország egyre inkább távolodik az emberséges és szeretetországtól.
Bruti írása, amelyben Juhász Hajnalka kereszténydemokrata képviselő külsején élcelődött, túlment a jó ízlés határán - ezt mondta a KDNP-frakcióvezetője. Rétvári Bence szerint a jobboldalon is múlik, meddig embertelenedik el a közbeszéd.
Ezért kell megszólalni minden esetben, amikor valaki úgy gondolja, a nemzeti oldal politikusaival mindent meg lehet tenni. Szerinte a Tisza Párt választási győzelme óta Magyarország egyre inkább távolodik az emberséges és szeretetországtól.