Nyári kalandok a világban

Mexikóváros lakosai új Guinness-rekordot ünnepelhetnek

A világ leghosszabb szendvicssora 100 méter hosszú és több mint 1,5 tonnát nyom. A mexikóiak népszerű szendvicse az úgynevezett torta, amely egy gazdagon megpakolt szendvics, ropogós héjú francia- vagy zsemlekenyérből. Általában hússal, avokádóval, sajttal, babpürével és csípős szósszal töltik meg.

Kaliforniában nem akármilyen szörf világbajnokságot rendeztek

A szörfdeszkákon emberek helyett kutyák szelték a habokat. A versenyzők közül többen korábbi győztesek, akik tapasztalattal rendelkeznek a vízben. Nemcsak a résztvevőknek volt nagy élmény, hanem a nézők számára is extrém látványosságnak számítottak a deszkás négylábúak.

Európa is bővelkedik izgalmas és ikonikus élményekben

Az Alpok fennkölt hegyei között Svájcban a nemzetközi alpesi kürt fesztiválon több mint száz helyi és külföldi zenész együttesként játszotta el a svájci folklór-darabokat. Az alpesi kürt egy 3-4 méter hosszú, egyenes, kúpos csövű, hagyományosan fából készült fúvós hangszer. Eredetileg a hegyekben élő pásztorok használták állatok terelésére és a falvak közötti üzenetváltásra. Ma Svájc egyik nemzeti jelképe, hangja telt és messze hangzó.

A fesztivál a svájci kultúra egyik jelentős ünnepe, amelyen táncosok, jódlisok, harangosok, ostorosok és zászlólengetők szerepelnek, valamint kocsikkal és szarvasmarhákkal vonulnak fel. Az alpesi kürt hangja éppen azért ilyen különleges, mert egyszerre idézi fel a természet erejét, a pásztorélet múltját és a közösség összetartozását.