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Tudomány
vízhiány
aszály
geológia
Kritikus állapot: a vízhiány mindent felülír
A témáról Juhász Árpád geológus beszélt a Napindítóban.
Napindító
2 órája
Frissítve: 1 órája
Forrás: HírTV
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