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Kritikus állapot: a vízhiány mindent felülír

A témáról Juhász Árpád geológus beszélt a Napindítóban.

  • Napindító
  • 2 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
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