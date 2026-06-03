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Szalai Piroska: Magyarország közel sem az Európai Unió legkorruptabb és legszegényebb országa

A Fidesz országgyűlési képviselője a Tisza Párt által hangoztatott állítást cáfolta adatokkal.

  • Hírek
  • 37 perce
  • Forrás: HírTV
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