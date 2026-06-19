Válasz nélkül maradt a GMO-ügy, Dömötör súlyos következményekre figyelmeztet

A kormányinfón egyik kormányszóvivő sem tudta megmondani, hogy mi a kormány álláspontja a GMO-szabályozás ügyében. Tegnap ugyanis a Tisza párt képviselői Strasbourgban megszavazták a GMO-lazítást célzó javaslatot. Az szóvivői zavarra és az új szabályozásra Dömötör Csaba Fideszes EP képviselő úgy reagált: a Tisza erről nem beszélt a kampányban, hogy a választás után mindent lehessen.

A Tisza szlogenére utalva a Fideszes képviselő azt mondta: tényleg árad, ebben az esetben a génmódosított élelmiszer a magyar családok asztalára, mindezt úgy, hogy még csak nem is fognak tudni róla, mert nem kell majd jelölni.

