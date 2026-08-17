Európa több országában is súlyos erdőtüzek pusztítanak

Görögországban két ember meghalt és többen megsérültek

Gyorsan terjedő erdőtüzek söpörtek végig Szalamina szigetén Athén közelében. A lángok házakat és autókat pusztítottak el, több mint 500 embert pedig hajókon menekítettek ki a tűz által érintett part menti területekről. A tűzoltóság szerint a rendkívül erős széllökések miatt a tűz mindössze 7 perc alatt veszélyes mértékben terjedt el. A tűzoltóparancsnok megerősítette, hogy a tűz halálos áldozatokat követelt.

Görögországban több térségben is erdőtüzek pusztítottak az elmúlt hetekben, a lángok Athén környékét és Halkidiki térségét is elérték. A tűz miatt több száz embert kellett kimenekíteni, a lángok pedig házakat és erdőterületeket is felégettek.

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A keleti High Fens természetvédelmi területen vasárnapra mintegy 3000 hektár égett le, a tűz pedig a német határ felé terjedt. A lángok megfékezésén belga, német és luxemburgi egységek, valamint a hadsereg és gazdák is dolgoztak, miközben két holland helikopter is segítette az oltást. A hatóságok szerint az evakuált lakosok egyelőre nem térhetnek vissza otthonaikba.

Németország nyugati részén egy erdőtűz miatt több mint 2000 embert kellett kimenekíteni, miután a lángok egy belga határhoz közeli település felé terjedtek. A tűzoltók helikopterekkel is próbálták megfékezni a lángokat, miközben a környéken élők a gyorsan változó szél miatt készültek az esetleges kitelepítésre.

Franciaország délnyugati részén pedig újabb súlyos erdőtüzek miatt kellett lakókat evakuálni. Le Porge településen a hazatérők házaik helyén csak elszenesedett romokat találtak, miközben egy másik tűz több mint 1000 hektárt égetett fel.

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Stourbridgeben a tűz 6 ingatlant érintett, két ember pedig a hő és a füst miatt rosszul lett, a lángok megfékezésén mintegy 60 tűzoltó dolgozott.

A lángok több helyen továbbra is fenyegetik a településeket, ezért ezrek nem térhettek vissza az otthonukba. A tűzoltók versenyt futnak az idővel, hiszen az erős szél bármikor újra felgyorsíthatja a tüzek terjedését. A következő napok így továbbra is kritikusak lehetnek Európa több térségében.