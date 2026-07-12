„Nem kaptak felhatalmazást a jogállam szétverésére” – Áder János a Bayer show-ban

A volt államfő a Bayer show stúdiójában részletesen beszélt a képviselői mandátumok korlátozásának alkotmányos aggályairól, Sulyok Tamás köztársasági elnök tervezett elmozdításának jogi megalapozatlanságáról, valamint a jobboldali influenszereket érő hatósági vegzálásokról. Áder János Bayer Zsoltnak reagált a személyét ért miniszterelnöki vádakra is: korabeli hivatalos dokumentumokkal és számlákkal bizonyította a stúdióban, hogy a 2018-as amerikai látogatása során vele tartó lánya utazási költségeit teljes egészében saját zsebből fizette.