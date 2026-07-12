Lángolt az égbolt – Irán nagyszabású rakétatámadást indított a szomszédai ellen!

Két hullámban végrehajtott, kiterjedt rakéta- és dróntámadást indított Irán a környező Öböl-menti országok ellen, miután az Egyesült Államok szombaton 140 iráni katonai célpontra mért csapást. Az amerikai hadművelet előzménye az volt, hogy egy iráni támadás következtében lángba borult egy ciprusi konténerszállító hajó a Hormuzi-szorosban. Teherán vasárnapi válaszcsapása Katar mellett Kuvaitot, Bahreint és az Egyesült Arab Emírségeket is elérte; a katari légvédelem ballisztikus rakétákat fogott el Doha felett. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Iráni Forradalmi Gárda bejelentette a Hormuzi-szoros teljes lezárását, miközben a helyi lakosság körében nő a diplomáciai megoldást sürgető belső nyomás.