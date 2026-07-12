"Sohasem szólt a jogállamiságról" – Dömötör Csaba az uniós pénzekről

Súlyos engedményeket tett Brüsszelnek a Tisza-kormány az uniós forrásokért – erről írt közösségi oldalán a Fidesz európai parlamenti képviselője. Dömötör Csaba kiemelte, hogy a kabinet az Európai Tanáccsal kötött megállapodásban, egyebek mellett a személyi jövedelem-adó-kedvezmények felülvizsgálatát, a kis-kereskedelmi különadó módosítását, és a kamat-támogatások leépítését is vállalta.