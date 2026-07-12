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Szeptember helyett már nyár közepén zúgott a „mocskos Tisza”

A HírTV Csörte című vitaműsorában a hazai belpolitika legforróbb heti eseményeit vitatták meg a vendégek: Gajdics Ottó, Fodor Gábor, Kósa András és Szőcs László. A vendégek elsőként a Fidesz által a Sándor-palota elé szervezett tüntetést értékelték. Az önkényellenes demonstráció a köztársasági elnök ellehetetlenítését, valamint a képviselői mandátumok korlátozását célzó alaptörvény-módosítás ellen tiltakozott.

  • Csörte
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Bár Orbán Viktor miniszterelnök személyesen nem jelent meg, Áder János volt államfő aktív szerepvállalása komoly üzenetet küldött a jobboldali tábornak. 

A műsor második felében Szakács István jobboldali influencer előállítása, valamint a közmédia képernyőinek példátlan elsötétülése állt a középpontban. A vitapartnerek élesen kritizálták a Magyar Péter-féle Tisza Párt populista, látványpolitizálásra épülő működését, amely a kollektív bűnösség elve alapján értékes kulturális műsorokat és a teljes hírszolgáltatást söpörte ki a köztudatból, komoly aggodalmakat keltve a hazai sajtó- és véleményszabadság jövőjével kapcsolatban.

 

 

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