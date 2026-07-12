Szeptember helyett már nyár közepén zúgott a „mocskos Tisza”

Bár Orbán Viktor miniszterelnök személyesen nem jelent meg, Áder János volt államfő aktív szerepvállalása komoly üzenetet küldött a jobboldali tábornak.

A műsor második felében Szakács István jobboldali influencer előállítása, valamint a közmédia képernyőinek példátlan elsötétülése állt a középpontban. A vitapartnerek élesen kritizálták a Magyar Péter-féle Tisza Párt populista, látványpolitizálásra épülő működését, amely a kollektív bűnösség elve alapján értékes kulturális műsorokat és a teljes hírszolgáltatást söpörte ki a köztudatból, komoly aggodalmakat keltve a hazai sajtó- és véleményszabadság jövőjével kapcsolatban.