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Az Amnesty International is Magyar Péter eljárását kritizálja

Az Amnesty International szerint itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen az ország következő elnöke. A szervezet úgy látja, az átgondolatlan kapkodással Magyar Péter Polgár Juditot is nehéz helyzetbe hozta.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bruzák Noémi
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Magyar Péter államfő-jelölési döntésével első komoly próbatételéhez érkezett a Tisza Párt, Polgár Judit visszalépésével azonban a helyzet több, mint kellemetlen. Deák Dániel politikai elemző értékelt a HírTV Híradójának.

 

 

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