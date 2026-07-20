Az Amnesty International is Magyar Péter eljárását kritizálja

Az Amnesty International szerint itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen az ország következő elnöke. A szervezet úgy látja, az átgondolatlan kapkodással Magyar Péter Polgár Juditot is nehéz helyzetbe hozta.