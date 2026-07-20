Az Amnesty International is Magyar Péter eljárását kritizálja

Magyar Péter államfő-jelölési döntésével első komoly próbatételéhez érkezett a Tisza Párt, Polgár Judit visszalépésével azonban a helyzet több, mint kellemetlen. Deák Dániel politikai elemző értékelt a HírTV Híradójának.
Az Amnesty International szerint itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen az ország következő elnöke. A szervezet úgy látja, az átgondolatlan kapkodással Magyar Péter Polgár Juditot is nehéz helyzetbe hozta.
Magyar Péter államfő-jelölési döntésével első komoly próbatételéhez érkezett a Tisza Párt, Polgár Judit visszalépésével azonban a helyzet több, mint kellemetlen. Deák Dániel politikai elemző értékelt a HírTV Híradójának.