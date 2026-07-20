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Hullámokat vetett Erdélyben Sulyok Tamás távozása

Az erdélyi magyarok körében nagy népszerűségnek örvend Sulyok Tamás, a volt köztársasági elnök beiktatása óta pedig több magán- és közösségi látogatást is tett Erdélyben. Látogatásain rendre hangsúlyozta: Magyarország felelősséget visel a határon túli magyar közösségekért. A lemondatással a román lapok is foglalkoztak; Hermann Endre jelentkezett összefoglalóval Bukarestből.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Sulyok Tamás volt köztársasági elnök menesztése nemcsak a hazai belpolitikában, hanem a határon túli magyar közösségekben is komoly hullámokat vetett. Az államfő hivatali ideje alatt kiemelten kezelte a külhoni magyarság ügyét: a csíksomlyói búcsúk rendszeres résztvevőjeként, a csángók támogatójaként és a választójog sérthetetlenségének védelmezőjeként szoros kapcsolatot ápolt az erdélyi magyarokkal. Távozásával most sokan a nemzetpolitikai kapcsolatok meggyengülésétől tartanak, miközben az erdélyi közösségi médiában szolidaritási hullám indult el, a romániai véleményformálók pedig a demokrácia helyzetét féltik a döntéstől.

 

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