Hullámokat vetett Erdélyben Sulyok Tamás távozása

Sulyok Tamás volt köztársasági elnök menesztése nemcsak a hazai belpolitikában, hanem a határon túli magyar közösségekben is komoly hullámokat vetett. Az államfő hivatali ideje alatt kiemelten kezelte a külhoni magyarság ügyét: a csíksomlyói búcsúk rendszeres résztvevőjeként, a csángók támogatójaként és a választójog sérthetetlenségének védelmezőjeként szoros kapcsolatot ápolt az erdélyi magyarokkal. Távozásával most sokan a nemzetpolitikai kapcsolatok meggyengülésétől tartanak, miközben az erdélyi közösségi médiában szolidaritási hullám indult el, a romániai véleményformálók pedig a demokrácia helyzetét féltik a döntéstől.