A tiltakozás mint morális kötelesség – Gulyás Gergely az új parlamenti realitásról

Gulyás Gergely, a Fidesz távozó frakcióvezetője szerint az Országgyűlésben olyan folyamatok zajlanak, amelyek egy teljesen új, eddig ismeretlen világot teremtenek, és amelyek ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell.
Minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell az ellen, ami ma az Országgyűlésben történik - hangsúlyozta a Fidesz távozó frakcióvezetője. Gulyás Gergely kiemelte: most a Tisza kormánynak és a mögötte álló kétharmados frakciónak van meg az az eszközrendszere és lehetősége, hogy alapvetően meghatározza a belpolitikát, a Fidesznek pedig ellenzéki pártként ezt a játékteret kell tudni bejátszania, ebből azonban ő most hátrébb lép.
Gulyás Gergely, a Fidesz távozó frakcióvezetője szerint az Országgyűlésben olyan folyamatok zajlanak, amelyek egy teljesen új, eddig ismeretlen világot teremtenek, és amelyek ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell.