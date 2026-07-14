A tiltakozás mint morális kötelesség – Gulyás Gergely az új parlamenti realitásról

Minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell az ellen, ami ma az Országgyűlésben történik - hangsúlyozta a Fidesz távozó frakcióvezetője. Gulyás Gergely kiemelte: most a Tisza kormánynak és a mögötte álló kétharmados frakciónak van meg az az eszközrendszere és lehetősége, hogy alapvetően meghatározza a belpolitikát, a Fidesznek pedig ellenzéki pártként ezt a játékteret kell tudni bejátszania, ebből azonban ő most hátrébb lép.