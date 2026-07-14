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Parlament, napirend előtt - élő közvetítés

Elkezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája a parlamentben. A képviselők a mai ülésen emellett a TEK megszüntetéséről és a tanárok jogairól is tárgyalnak, valamint dönthetnek a kőolajtermék-előállító különadójának kiterjesztéséről és a jövő évre történő meghosszabbításáról is.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
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A rendkívüli ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, amit a Hír TV élőben közvetít.

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