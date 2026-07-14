Parlament, napirend előtt - élő közvetítés

Elkezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája a parlamentben. A képviselők a mai ülésen emellett a TEK megszüntetéséről és a tanárok jogairól is tárgyalnak, valamint dönthetnek a kőolajtermék-előállító különadójának kiterjesztéséről és a jövő évre történő meghosszabbításáról is.